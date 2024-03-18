Футболиста «Интера» не взяли в сборную Италии из-за расистского скандала
Защитник «Интера» Франческо Ачерби не сыграет за сборную Италии в предстоящих товарищеских матчах с Венесуэлой и Эквадором из-за расистского скандала в матче с «Наполи», сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии (FIGC).
Накануне в матче, который завершился со счетом 1:1, темнокожий бразильский защитник «Наполи» Жуан Жезус пожаловался судье, что Ачерби назвал его негром, пишет La Repubblica.
Ачерби приехал в сборную и заявил, что с его стороны не было никаких клеветнических, унижающих или расистских слов в адрес Жезуса.
В FIGS заявили, что было решено исключить 36-летнего Ачерби из состава, «чтобы гарантировать необходимое спокойствие национальной сборной и самому игроку».
Вместо Ачерби вызвали Джанлуку Манчини из «Ромы».
Ачерби провел 34 матча за сборную Италии и забил один гол. Он является чемпионом Европы 2020 года и двукратным бронзовым призером Лиги наций.
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