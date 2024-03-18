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Футболиста «Интера» не взяли в сборную Италии из-за расистского скандала

Футболиста «Интера» Ачерби не взяли в сборную Италии из-за расистского скандала
Бразильский защитник «Наполи» Жуан Жезус пожаловался судье, что Франческо Ачерби назвал его негром. Итальянец это отрицает, но его все равно решили не брать на матчи с Венесуэлой и Эквадором ради спокойствия команды
Франческо Ачерби
Франческо Ачерби (Фото: Simone Arveda / Getty Images)

Защитник «Интера» Франческо Ачерби не сыграет за сборную Италии в предстоящих товарищеских матчах с Венесуэлой и Эквадором из-за расистского скандала в матче с «Наполи», сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии (FIGC).

Накануне в матче, который завершился со счетом 1:1, темнокожий бразильский защитник «Наполи» Жуан Жезус пожаловался судье, что Ачерби назвал его негром, пишет La Repubblica.

Ачерби приехал в сборную и заявил, что с его стороны не было никаких клеветнических, унижающих или расистских слов в адрес Жезуса.

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В FIGS заявили, что было решено исключить 36-летнего Ачерби из состава, «чтобы гарантировать необходимое спокойствие национальной сборной и самому игроку».

Вместо Ачерби вызвали Джанлуку Манчини из «Ромы».

Ачерби провел 34 матча за сборную Италии и забил один гол. Он является чемпионом Европы 2020 года и двукратным бронзовым призером Лиги наций.

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