Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин продолжит карьеру в «Локомотиве»

С 2022 года голкипер, который является победителем юношеского чемпионата Европы 2013 года, выступает за подмосковные «Химки»

Антон Митрюшкин (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин в следующем сезон будет выступать за московский «Локомотив». Об этом Metaratings рассказал главный тренер подмосковного клуба Андрей Талалалев.

«Митрюшкин подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Для нас это сюрпризом не стало, трагедией — тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор», — сказал Талалалев.

Ранее 26 марта о переходе 28-летнего Митрюшкина в «Локомотив» сообщил «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Химки», клуб Первой лиги, 10 матчей во всех турнирах, шесть раз сыграв на ноль.

В «Химках» Митрюшкин играет с лета 2022 года, когда вернулся в Россию спустя шесть лет за границей.

Митрюшкин является победителем юношеского чемпионата Европы 2013 года, он выступал за молодежную сборную России. С 2013 по 2016 год голкипер выступал за «Спартак». Потом в его карьере были швейцарский «Сьон», немецкие «Фортуна» и «Динамо» (Дрезден).