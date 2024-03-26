Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин продолжит карьеру в «Локомотиве»
Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин в следующем сезон будет выступать за московский «Локомотив». Об этом Metaratings рассказал главный тренер подмосковного клуба Андрей Талалалев.
«Митрюшкин подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Для нас это сюрпризом не стало, трагедией — тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор», — сказал Талалалев.
Ранее 26 марта о переходе 28-летнего Митрюшкина в «Локомотив» сообщил «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Химки», клуб Первой лиги, 10 матчей во всех турнирах, шесть раз сыграв на ноль.
В «Химках» Митрюшкин играет с лета 2022 года, когда вернулся в Россию спустя шесть лет за границей.
Митрюшкин является победителем юношеского чемпионата Европы 2013 года, он выступал за молодежную сборную России. С 2013 по 2016 год голкипер выступал за «Спартак». Потом в его карьере были швейцарский «Сьон», немецкие «Фортуна» и «Динамо» (Дрезден).
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