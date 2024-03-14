«Локомотив» сенсационно проиграл аутсайдеру РПЛ в четвертьфинале Кубка
Московский «Локомотив» проиграл калининградской «Балтике» в серии пенальти ответного четвертьфинального матча «пути РПЛ» Кубка России.
Основное время матча в Москве завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Наир Тикнизян на третьей минуте, у гостей забил Данила Козлов на 53-й.
В серии пенальти точнее были игроки «Балтики» — 7:6. У «Локомотива» свои попытки не реализовали Артем Дзюба и Сергей Пиняев.
Первая встреча команд в Калининграде 28 ноября завершилась со счетом 2:2.
Таким образом, «Балтика» вышла в полуфинал «пути РПЛ», а «Локомотив» продолжит выступление в «пути регионов».
Жеребьевка следующих раундов Кубка России пройдет 15 марта.
В полуфинал «пути РПЛ» также вышли «Зенит», ЦСКА и «Спартак».
«Балтика» занимает предпоследнее место в РПЛ, «Локомотив» — пятое.
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