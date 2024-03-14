«Локомотив» сенсационно проиграл аутсайдеру РПЛ в четвертьфинале Кубка

«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Балтике» в четвертьфинале Кубка России

В основное время команды забили друг другу по голу. В серии пенальти точнее были футболисты «Балтики» (7:6), у «Локомотива» не забили Дзюба и Пиняев

Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» проиграл калининградской «Балтике» в серии пенальти ответного четвертьфинального матча «пути РПЛ» Кубка России.

Основное время матча в Москве завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Наир Тикнизян на третьей минуте, у гостей забил Данила Козлов на 53-й.

В серии пенальти точнее были игроки «Балтики» — 7:6. У «Локомотива» свои попытки не реализовали Артем Дзюба и Сергей Пиняев.

Первая встреча команд в Калининграде 28 ноября завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, «Балтика» вышла в полуфинал «пути РПЛ», а «Локомотив» продолжит выступление в «пути регионов».

Жеребьевка следующих раундов Кубка России пройдет 15 марта.

В полуфинал «пути РПЛ» также вышли «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

«Балтика» занимает предпоследнее место в РПЛ, «Локомотив» — пятое.