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«Локомотив» сенсационно проиграл аутсайдеру РПЛ в четвертьфинале Кубка

«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Балтике» в четвертьфинале Кубка России
В основное время команды забили друг другу по голу. В серии пенальти точнее были футболисты «Балтики»  (7:6), у «Локомотива» не забили Дзюба и Пиняев
Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»
Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» проиграл калининградской «Балтике» в серии пенальти ответного четвертьфинального матча «пути РПЛ» Кубка России.

Основное время матча в Москве завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Наир Тикнизян на третьей минуте, у гостей забил Данила Козлов на 53-й.

В серии пенальти точнее были игроки «Балтики» — 7:6. У «Локомотива» свои попытки не реализовали Артем Дзюба и Сергей Пиняев.

Первая встреча команд в Калининграде 28 ноября завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, «Балтика» вышла в полуфинал «пути РПЛ», а «Локомотив» продолжит выступление в «пути регионов».

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Жеребьевка следующих раундов Кубка России пройдет 15 марта.

В полуфинал «пути РПЛ» также вышли «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

«Балтика» занимает предпоследнее место в РПЛ, «Локомотив» — пятое.

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Анна Сатдинова
Футбол Кубок России ФК Локомотив Москва ФК Балтика
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