Сын Цзю получит рекордный гонорар, если победит в следующем бою

Тим Цзю получит рекордный для Австралии гонорар в случае победы в следующем бою

Тим Цзю 30 марта сразится с американцем Себастьяном Фундорой. В случае победы его следующим соперником станет Теренс Кроуфорд. Вне зависимости от исхода поединка Цзю получит за него $10 млн — это рекорд для Австралии

Тим Цзю (Фото: Louis Grasse / Getty Images)

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, в случае победы над американцем Себастьяном Фундорой 30 марта, за свой следующий поединок получит рекордный в истории австралийского спорта гонорара — $10 млн. Об этом сообщает Australian Associated Press.

Цзю является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). В поединке с Фундорой на кону также будет вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.

В случае победы Цзю должен будет провести следующий бой против американца Теренса Кроуфорда — за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Вне зависимости от исхода поединка Цзю получит за него $10 млн.

Это будет рекордным единовременным гонораром в истории австралийского спорта. В прошлом году гольфист Кэмерон Смит получил $6,56 млн за победу на турнире в Лондоне.

На счету 29-летнего Цзю 24 победы (17 нокаутом) в 24 боях на профессиональном ринге.

У 26-летнего Фундоры 20 побед, одно поражение и одна ничья. Изначально Цзю должен был провести бой с представителем США Китом Турманом, однако тот был вынужден сняться по причине травмы, Фундора его заменил за 12 дней до поединка.