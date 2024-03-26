Сын Цзю получит рекордный гонорар, если победит в следующем бою
Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, в случае победы над американцем Себастьяном Фундорой 30 марта, за свой следующий поединок получит рекордный в истории австралийского спорта гонорара — $10 млн. Об этом сообщает Australian Associated Press.
Цзю является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). В поединке с Фундорой на кону также будет вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.
В случае победы Цзю должен будет провести следующий бой против американца Теренса Кроуфорда — за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Вне зависимости от исхода поединка Цзю получит за него $10 млн.
Это будет рекордным единовременным гонораром в истории австралийского спорта. В прошлом году гольфист Кэмерон Смит получил $6,56 млн за победу на турнире в Лондоне.
На счету 29-летнего Цзю 24 победы (17 нокаутом) в 24 боях на профессиональном ринге.
У 26-летнего Фундоры 20 побед, одно поражение и одна ничья. Изначально Цзю должен был провести бой с представителем США Китом Турманом, однако тот был вынужден сняться по причине травмы, Фундора его заменил за 12 дней до поединка.
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