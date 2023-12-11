Костя Цзю исключил возможность боя между своими сыновьями-чемпионами
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что его сыновья Тим и Никита с детства знают, что никогда не выйдут на ринг друг против друга. Слова Цзю-старшего приводит «Матч ТВ».
Старший сын Цзю, 29-летний Тим, в сентябре стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг), у 25-летнего Никиты титул чемпиона Австралии в этой же категории.
«Никогда они не подерутся между собой. Это было определено с рождения. Они это сами знают. Никогда даже речь не пойдет о том, что они выйдут друг против друга. Зачем? Доказать? У них есть папа, мама, бабушка, дедушка. Какой выбор вы нас заставляете делать?» — сказал Цзю-старший.
На счету Тима Цзю 24 победы в 24 боях (17 — нокаутом), его брат Никита выиграл все восемь боев (семь — досрочно).
Оба боксера родились в Австралии и выступают под ее флагом.
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