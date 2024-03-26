Биатлонист Колотов выиграл гонку преследования на чемпионате России

Колотов сенсационно выиграл пасьют на ЧР по биатлону, Логинов — второй

Иван Колотов благодаря идеальной стрельбе опередил в пасьюте призеров Олимпийских игр Александра Логинова и Эдуарда Латыпова

Иван Колотов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонист Иван Колотов стал победителем гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Дистанцию 12,6 км он преодолел за 36 минут 35,9 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.

Второе место занял чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Александр Логинов (отставание 8,1 секунды, два промаха). Третьим стал трехкратный бронзовых призер Игр-2022 Эдуард Латыпов (+8,3; 4).

Колотову 26 лет, он впервые завоевал золото чемпионата России в личной гонке.

Позднее 26 марта в Тюмени пройдет женская гонка преследования.