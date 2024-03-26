 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Биатлонист Колотов выиграл гонку преследования на чемпионате России

Колотов сенсационно выиграл пасьют на ЧР по биатлону, Логинов — второй
Иван Колотов благодаря идеальной стрельбе опередил в пасьюте призеров Олимпийских игр Александра Логинова и Эдуарда Латыпова
Иван Колотов
Иван Колотов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонист Иван Колотов стал победителем гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Дистанцию 12,6 км он преодолел за 36 минут 35,9 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.

Второе место занял чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Александр Логинов (отставание 8,1 секунды, два промаха). Третьим стал трехкратный бронзовых призер Игр-2022 Эдуард Латыпов (+8,3; 4).

Старт чемпионата России по биатлону в Тюменской области перенесли
Спорт
Фото:biathlonrus.com

Колотову 26 лет, он впервые завоевал золото чемпионата России в личной гонке.

Позднее 26 марта в Тюмени пройдет женская гонка преследования.

Видеокадры из суда, где арестовали еще трех фигурантов дела о теракте

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Дрон-камикадзе атаковал «Газель» на трассе в Белгородской области

Названа самая продаваемая книга прошедшей зимы

Опубликован список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте теракта. Видео

Летевший в Стамбул самолет вынужденно сел в Волгограде из-за пьяного пассажира

Опубликована таблица по дивидендам российских компаний

Эксклюзив: Агаларов рассказал о состоянии и будущем «Крокуса»
Теги
Биатлон
Материалы по теме
Биатлонистка Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России
Спорт
Биатлонист Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Суд в Москве арестовал гражданина Грузии по делу о подрыве моста в Крым Общество, 12:09
Искусственный интеллект против кибербезопасности — каков расклад сил Компании, 12:00
Лукашенко призвал открывать огонь на поражение при провокациях на границе Политика, 11:58
ФСБ заявила о срыве теракта в самарском центре приема гуманитарной помощи Политика, 11:58
Глава СКА обвинил судей в предвзятости после вылета из плей-офф КХЛ Спорт, 11:56
Стал известен следующий соперник российского бойца UFC Волкова Спорт, 11:41
Анкара передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в Турцию Политика, 11:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Акции группы компаний «Астра» взлетели более чем на 7% Инвестиции, 11:36
На руднике «Пионер» в Амурской области пробили третью скважину Общество, 11:33
Вернуться в офис и не сойти с ума: 10 идей для гибридного формата работы Pro, 11:30
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Крипто, 11:28
Минобороны сообщило о захвате трофейного Marder в зоне спецоперации Политика, 11:24
Суд назвал имя восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»⁠ Общество, 11:09
SEC потребовала оштрафовать разработчика токена XRP на $2 млрд Крипто, 11:04