Биатлонист Колотов выиграл гонку преследования на чемпионате России
Биатлонист Иван Колотов стал победителем гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Дистанцию 12,6 км он преодолел за 36 минут 35,9 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах.
Второе место занял чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Александр Логинов (отставание 8,1 секунды, два промаха). Третьим стал трехкратный бронзовых призер Игр-2022 Эдуард Латыпов (+8,3; 4).
Колотову 26 лет, он впервые завоевал золото чемпионата России в личной гонке.
Позднее 26 марта в Тюмени пройдет женская гонка преследования.
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