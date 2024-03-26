Российская фигуристка рассказала, что ее часто путают с Загитовой
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала на YouTube-канале «Кваксель», что ее часто путают с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
«Меня путают с Алиной Загитовой. Для меня кринж года, когда ко мне подходят и говорят: «Алина, можно с вами сфотографироваться?», — сказала Худайбердиева.
21-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На счету фигуристов — золото, серебро и бронза чемпионатов России, четыре победы на этапах Гран-при России.
Загитова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).
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