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Российская фигуристка рассказала, что ее часто путают с Загитовой

Российская фигуристка Худайбердиева рассказала, что ее часто путают с Загитовой
Выступающая в танцах на льду Елизавета Худайбердиева заявила, что болельщики часто просят сфотографироваться с ней, называя при этом Алиной Загитовой
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала на YouTube-канале «Кваксель», что ее часто путают с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Меня путают с Алиной Загитовой. Для меня кринж года, когда ко мне подходят и говорят: «Алина, можно с вами сфотографироваться?», — сказала Худайбердиева.

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21-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На счету фигуристов — золото, серебро и бронза чемпионатов России, четыре победы на этапах Гран-при России.

Загитова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Алина Загитова Елизавета Худайбердиева
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