Загитова сообщила, что осваивает профессию буровика
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что осваивает профессию буровика. Об этом она рассказала во время поездки в Альметьевск о котором опубликовано видео в Telegram-канале фигуристки.
«Конечно, она мне тяжело дается, потому что буровики на самом деле занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места, — сказала Загитова. — Но тем не менее я приехала посмотреть, как все это устроено. Поэтому настоящие мужчины тут работают».
Альметьевск — город в Татарстане, где располагаются несколько нефтяных компаний.
Ранее Загитова отказалась работать тренером в своей школе.
21-летняя Загитова — олимпийская чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). Ее избрали капитаном на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 2-3 марта.
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