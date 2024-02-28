Загитова отметила, что ей тяжело дается освоение профессии буровика

Алина Загитова (Фото: А. Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что осваивает профессию буровика. Об этом она рассказала во время поездки в Альметьевск о котором опубликовано видео в Telegram-канале фигуристки.

«Конечно, она мне тяжело дается, потому что буровики на самом деле занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места, — сказала Загитова. — Но тем не менее я приехала посмотреть, как все это устроено. Поэтому настоящие мужчины тут работают».

Альметьевск — город в Татарстане, где располагаются несколько нефтяных компаний.

Ранее Загитова отказалась работать тренером в своей школе.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). Ее избрали капитаном на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 2-3 марта.