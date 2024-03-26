Стал известен следующий соперник российского бойца UFC Волкова
Российский боец Александр Волков проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Об этом сообщает MMA Junkie.
Волков занимает шестое место в рейтинге UFC в тяжелом весе, Алмейда — седьмое.
Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс.
Турнир UFC 302 состоится 1 июня.
В своем последнем бою в сентябре 2023 года российский боец одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Всего на счету 35-летнего Волкова 37 побед и десять поражений в смешанных единоборствах.
У 32-летнего Алмейды 20 побед и три поражения. В последним поединке 9 марта бразилец уступил нокаутом американцу Кертису Блейдсу.
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