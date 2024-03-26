Стал известен следующий соперник российского бойца UFC Волкова

Поединок против бразильца Жаилтона Алмейды состоится 1 июня на турнире UFC 302 в Нью-Джерси

Александр Волков (справа) (Фото: Mark Evans / Getty Images)

Российский боец Александр Волков проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Об этом сообщает MMA Junkie.

Волков занимает шестое место в рейтинге UFC в тяжелом весе, Алмейда — седьмое.

Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс.

Турнир UFC 302 состоится 1 июня.

В своем последнем бою в сентябре 2023 года российский боец одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Всего на счету 35-летнего Волкова 37 побед и десять поражений в смешанных единоборствах.

У 32-летнего Алмейды 20 побед и три поражения. В последним поединке 9 марта бразилец уступил нокаутом американцу Кертису Блейдсу.