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Стал известен следующий соперник российского бойца UFC Волкова

Российский боец UFC Волков проведет бой с бразильцем Алмейдой 1 июня
Поединок против бразильца Жаилтона Алмейды состоится 1 июня на турнире UFC 302 в Нью-Джерси
Александр Волков (справа)
Александр Волков (справа) (Фото: Mark Evans / Getty Images)

Российский боец Александр Волков проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Об этом сообщает MMA Junkie.

Волков занимает шестое место в рейтинге UFC в тяжелом весе, Алмейда — седьмое.

Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс.

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Турнир UFC 302 состоится 1 июня.

В своем последнем бою в сентябре 2023 года российский боец одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Всего на счету 35-летнего Волкова 37 побед и десять поражений в смешанных единоборствах.

У 32-летнего Алмейды 20 побед и три поражения. В последним поединке 9 марта бразилец уступил нокаутом американцу Кертису Блейдсу.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Александр Волков (боец UFC)
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