Боец UFC Петр Ян перенесет операцию после победы над Сун Ядуном
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что 19 марта перенесет операцию.
Ян 10 марта победил решением судей китайца Сун Ядуна на турнире в Майами (штат Флорида, США). На пресс-конференции россиянин признался, что «дрался с одной ногой». У бойца были травмы паховых мышц и колена, отмечает ТАСС.
«Завтра у меня операция, поэтому не теряйте», — сказал Ян в видеозаписи из больничной палаты.
На счету Яна 17 побед и пять поражений в UFC. В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона UFC, но уже в следующем поединке потерял его из-за дисквалификации (в бою с Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар).
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