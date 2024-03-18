Боец UFC Петр Ян перенесет операцию после победы над Сун Ядуном

Российский боец 10 марта прервал серию поражений в UFC, победив китайца Сун Ядуна. Позднее Петр Ян сказал, что вышел на бой с травмой. В понедельник он опубликовал видео из больницы и сообщил, что перенесет операцию

Петр Ян (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что 19 марта перенесет операцию.

Ян 10 марта победил решением судей китайца Сун Ядуна на турнире в Майами (штат Флорида, США). На пресс-конференции россиянин признался, что «дрался с одной ногой». У бойца были травмы паховых мышц и колена, отмечает ТАСС.

«Завтра у меня операция, поэтому не теряйте», — сказал Ян в видеозаписи из больничной палаты.

На счету Яна 17 побед и пять поражений в UFC. В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона UFC, но уже в следующем поединке потерял его из-за дисквалификации (в бою с Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар).