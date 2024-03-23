Старт чемпионата России по биатлону в Тюменской области перенесли
Старт чемпионата России по биатлону в Тюменской области перенесли в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
23 и 24 марта на турнире должны были пройти спринты и гонки преследования.
Теперь первые гонки чемпионата России, спринты у мужчин и женщин, предварительно запланированы на 25 марта.
26 марта должны пройти пасьюты, 28 марта — смешанные эстафеты, 30 марта — эстафета у женщин и масс-старт у мужчин, 31 марта — масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, всего погибли 93 человека, более 120 пострадали.
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