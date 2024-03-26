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Россиянка обыграла первую ракетку мира и вышла в четвертьфинал «Мастерса»

Александрова победила первую ракетку мира Свёнтек в 1/8 финала «Мастерса»
Четвертая ракетка России Екатерина Александрова победила польскую теннисистку Игу Свёнтек в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида) с призовым фондом почти $9 млн.

В матче четвертого круга россиянка, 16-я ракетка мира, победила первую ракетку мира польку Игу Свёнтек со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Следующей соперницей россиянки будет американка Дессика Пегулой (5).

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Александрова — 16-я ракетка мира и четвертая в России. На счету теннисистки четыре титула на турнирах WTA.

В активе 22-летней Свёнтек 18 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Польская теннисистка четыре раза выигрывала турниры «Большого шлема»: трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и один раз на Открытом чемпионате США (2022).

Победитель турнира в Майами получит $1,1 млн призовых.

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Теги
теннис WTA Екатерина Александрова Ига Свёнтек
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