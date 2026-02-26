«Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» одержало гостевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечило себе участие в плей-офф.
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых», у которых забивали Ансель Галимов (шестая минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артем Сергеев (34).
У СКА отличился Никита Дишковский (13).
Московское «Динамо» стало седьмой командой, вышедшей в плей-офф Западной конференции. Ранее в розыгрыш Кубка Гагарина пробились ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА и СКА.
За последнее место в плей-офф в Западной конференции продолжают борьбу «Спартак» и «Шанхай Дрэгонс».
Регулярный чемпионат завершится 19 марта.
