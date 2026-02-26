 Перейти к основному контенту
0

«Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо»
Джордан Уил
Джордан Уил (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» одержало гостевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечило себе участие в плей-офф.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых», у которых забивали Ансель Галимов (шестая минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артем Сергеев (34).

У СКА отличился Никита Дишковский (13).

Московское «Динамо» стало седьмой командой, вышедшей в плей-офф Западной конференции. Ранее в розыгрыш Кубка Гагарина пробились ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА и СКА.

За последнее место в плей-офф в Западной конференции продолжают борьбу «Спартак» и «Шанхай Дрэгонс».

Регулярный чемпионат завершится 19 марта.

