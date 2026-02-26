 Перейти к основному контенту
Рублев вслед за Медведевым вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае

Рублев вслед за Медведевым вышел в полуфинал турнира в Дубае
Рублев победил француза Риндеркнеша со счетом 6:2, 6:4. В полуфинале он встретится с Меншиком или Грикспором
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Третья ракетка России Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае с призовым фондом более $3,1 млн.

Рублев в четвертьфинале обыграл француза Артура Риндеркнеша (31-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:4.

Россиянин выиграл у этого соперника все четыре матча за карьеру.

Следующим соперником Рублева будет чех Якуб Меншик (13-й) или голландец Таллон Грикспор (25-й). Рублев выиграл у голландца три матча из трех, а чеху проиграл обе предыдущие встречи.

Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае
Спорт
Даниил Медведев

В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев (11-й) и канадец Феликс Оже-Альяссим (8-й).

В онлайн-версии рейтинга ATP Рублев поднялся с 18-го места на 16-е.

Рублев выигрывал турнир в Дубае в 2022 году, Медведев — в 2023-м.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
