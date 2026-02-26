Рублев вслед за Медведевым вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае
Третья ракетка России Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае с призовым фондом более $3,1 млн.
Рублев в четвертьфинале обыграл француза Артура Риндеркнеша (31-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:4.
Россиянин выиграл у этого соперника все четыре матча за карьеру.
Следующим соперником Рублева будет чех Якуб Меншик (13-й) или голландец Таллон Грикспор (25-й). Рублев выиграл у голландца три матча из трех, а чеху проиграл обе предыдущие встречи.
В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев (11-й) и канадец Феликс Оже-Альяссим (8-й).
В онлайн-версии рейтинга ATP Рублев поднялся с 18-го места на 16-е.
Рублев выигрывал турнир в Дубае в 2022 году, Медведев — в 2023-м.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу