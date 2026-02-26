 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
В четвертьфинале россиянин уверенно обыграл обидчика Хачанова — американца Бруксби. За выход в финал Медведев сыграет с Оже-Альяссимом или Легечкой
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Juergen Hasenkopf / Imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира ATP-500 в Дубае с призовым фондом более $3,1 млн.

В четвертьфинале Медведев обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:1.

Бруксби в предыдущем матче победил россиянина Карена Хачанова.

Следующим соперником Медведева будет канадец Феликс Оже-Альяссим (8-й) или чех Иржи Легечка (24-й). Медведев выиграл у канадца семь матчей из девяти за карьеру, у чеха — один из трех.

Также на турнире в Дубае до четвертьфинала дошел Андрей Рублев (18-й), ему предстоит матч с французом Артуром Риндеркнешем (31-й).

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, в этом сезоне он выиграл один турнир — в австралийском Брисбене в январе.

Он выигрывал турнир в Дубае в 2023 году, Рублев — в 2022-м.

