Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае
Первая ракетка России Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира ATP-500 в Дубае с призовым фондом более $3,1 млн.
В четвертьфинале Медведев обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:1.
Бруксби в предыдущем матче победил россиянина Карена Хачанова.
Следующим соперником Медведева будет канадец Феликс Оже-Альяссим (8-й) или чех Иржи Легечка (24-й). Медведев выиграл у канадца семь матчей из девяти за карьеру, у чеха — один из трех.
Также на турнире в Дубае до четвертьфинала дошел Андрей Рублев (18-й), ему предстоит матч с французом Артуром Риндеркнешем (31-й).
Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, в этом сезоне он выиграл один турнир — в австралийском Брисбене в январе.
Он выигрывал турнир в Дубае в 2023 году, Рублев — в 2022-м.
