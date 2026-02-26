«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор» в КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» по буллитам обыграл челябинский «Трактор» в матче «Фонбет» — КХЛ.
Встреча в Уфе закончилась со счетом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева».
В составе проигравших шайбы забросили Андрей Светлаков (6) и Максим Джиошвили (49). У победителей в основное время отличились Егор Сучков (31-я минута) и Денис Ян (32). Победный буллит забросил Александр Жаровский.
В составе уфимцев отсутствовал нападающий Евгений Кузнецов, который является воспитанником «Трактора». В предыдущем матче против челябинцев 18 февраля он набрал четыре очка.
«Салават Юлаев» занимает пятую строчку в Восточной конференции турнирной таблицы КХЛ, на счету клуба 66 очков после 59 игр. «Трактор» (63) расположился на шестом месте.
