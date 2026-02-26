 Перейти к основному контенту
0

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор» в КХЛ

Матч закончился по буллитам со счетом 3:2
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Уфимский «Салават Юлаев» по буллитам обыграл челябинский «Трактор» в матче «Фонбет» — КХЛ.

Встреча в Уфе закончилась со счетом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева».

В составе проигравших шайбы забросили Андрей Светлаков (6) и Максим Джиошвили (49). У победителей в основное время отличились Егор Сучков (31-я минута) и Денис Ян (32). Победный буллит забросил Александр Жаровский.

В составе уфимцев отсутствовал нападающий Евгений Кузнецов, который является воспитанником «Трактора». В предыдущем матче против челябинцев 18 февраля он набрал четыре очка.

«Салават Юлаев» занимает пятую строчку в Восточной конференции турнирной таблицы КХЛ, на счету клуба 66 очков после 59 игр. «Трактор» (63) расположился на шестом месте.

Рената Утяева
ХК Салават Юлаев Хоккей ХК Трактор КХЛ
