 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Евгений Кузнецов пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором»

Кузнецов является воспитанником «Трактора». В предыдущем матче против челябинцев он заработал четыре очка
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит матч «Фонбет» КХЛ против «Трактора». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Кузнецов не попал в заявку на матч с челябинцами, который пройдет в Уфе позднее 26 февраля. Причина отсутствия не уточняется.

Хоккеист является воспитанником «Трактора», он провел за клуб пять сезонов, после чего уехал выступать в НХЛ.

В предыдущей встрече команд 18 февраля, которая закончилась разгромной победой «Салавата Юлаева» (6:0) Кузнецов заработал четыре очка: забил гол и отдал три результативные передачи.

33-летний Кузнецов — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли.

«Салават Юлаев» занимает пятую строчку Восточной конференции турнирной таблицы КХЛ, на счету клуба 64 очка после 58 игр. «Трактор» (62) расположился на седьмом месте.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Рената Утяева
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Трактор Евгений Кузнецов
Материалы по теме
«Ак Барс» по буллитам проиграл в матче КХЛ
Спорт
Шипачев первым в истории КХЛ отдал 700 результативных передач
Спорт
СКА вышел в плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Росреестр оценил рост выдачи дальневосточной и арктической ипотеки Недвижимость, 17:19
Защита осужденного условно рэпера Гуфа обжалует приговор Общество, 17:15
Никитин объяснил, когда Россия возобновит авиарейсы на Кубу Общество, 17:14
Евгений Кузнецов пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» Спорт, 17:09
Украинский омбудсмен назвал число пропавших без вести украинцев Политика, 17:06
НКР подтвердило рейтинг «Новой перестраховочной компании» AAA.ru Кредитные рейтинги, 17:05
Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах Общество, 17:01
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Захарова заявила, что Европу не приглашают к переговорам по Украине Политика, 16:57
В Домодедово и Жуковском ограничили прием и отправку рейсов Политика, 16:54
В Фонде энергобезопасности описали стратегию США, где Россия — конкурент
РАДИО
 Политика, 16:52
Госдума одобрила штрафы до ₽500 тыс. для перекупщиков ж/д билетов Политика, 16:48
Российский борец в 22 года победил чемпиона Игр из США на турнире UWW Спорт, 16:41
Politico узнало, что послы ЕС «тайно управляют Европой» из «бункера» Политика, 16:38
Глава ВЭФ в Давосе подал в отставку после упоминания в файлах Эпштейна Политика, 16:38