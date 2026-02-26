Евгений Кузнецов пропустит матч «Салавата Юлаева» с «Трактором»

Кузнецов является воспитанником «Трактора». В предыдущем матче против челябинцев он заработал четыре очка

Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит матч «Фонбет» КХЛ против «Трактора». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Кузнецов не попал в заявку на матч с челябинцами, который пройдет в Уфе позднее 26 февраля. Причина отсутствия не уточняется.

Хоккеист является воспитанником «Трактора», он провел за клуб пять сезонов, после чего уехал выступать в НХЛ.

В предыдущей встрече команд 18 февраля, которая закончилась разгромной победой «Салавата Юлаева» (6:0) Кузнецов заработал четыре очка: забил гол и отдал три результативные передачи.

33-летний Кузнецов — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли.

«Салават Юлаев» занимает пятую строчку Восточной конференции турнирной таблицы КХЛ, на счету клуба 64 очка после 58 игр. «Трактор» (62) расположился на седьмом месте.