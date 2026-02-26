 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране

World Aquatics отменила этап Кубка мира в Мексике из-за беспорядков в стране
Соревнования должны были пройти 5–8 марта, но World Aquatics приняла решение не рисковать участниками на фоне беспорядков в стране, вызванных гибелью лидера наркокартеля
Фото: Vasile Mihai-Antonio / Getty Images
Фото: Vasile Mihai-Antonio / Getty Images

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила об отмене этапа Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В конце февраля в Мексике начались массовые беспорядки после гибели лидера одного из крупнейших наркокартелей. В штате Халиско и других регионах вспыхнули столкновения между боевиками и силами правопорядка.

World Aquatics по согласованию с Федерацией водных видов спорта Мексики и местными властями приняла решение отменить турнир. Соревнования должны были пройти с 5 по 8 марта в Сапопане (штат Халиско).

В заявлении на сайте подчеркивается, что это решение стало результатом тщательной оценки текущей ситуации в штате Халиско. «Безопасность всех участников соревнований по водным видам спорта остается нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении.

World Aquatics выразила благодарность мексиканским партнерам за подготовку к мероприятию и тесное сотрудничество. В федерации заявили, что с нетерпением ожидают проведения будущего чемпионата мира по прыжкам в воду в Сапопане, однако сроки пока не уточняются.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Мексика World Aquatics
Материалы по теме
Глава ФИФА заявил, что «очень уверен» в проведении ЧМ-2026 в Мексике
Спорт
The Athletiс узнал, что ФИФА может перенести стыковые матчи ЧМ из Мексики
Спорт
Вяльбе допустила, что Устюгов решил уйти из спорта
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Юниорская сборная России взяла золото в сабле на чемпионате Европы Спорт, 18:53
Акции VK выросли на сообщениях о сроках блокировки Telegram Инвестиции, 18:51
Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн Общество, 18:47
Аналитик уличил в инсайдерской торговле сотрудников криптоплатформы Axiom Крипто, 18:44
В работе ChatGPT возникли сбои Технологии и медиа, 18:42
Путин поручил расширить семейную ипотеку Общество, 18:40
Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию Спорт, 18:36
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США Политика, 18:34
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию Политика, 18:31
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички Общество, 18:15
Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране Спорт, 18:08
Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 18:08
В Москве 14–15 апреля пройдет форум будущих технологий AI Future Пресс-релиз, 18:06