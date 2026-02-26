Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила об отмене этапа Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
В конце февраля в Мексике начались массовые беспорядки после гибели лидера одного из крупнейших наркокартелей. В штате Халиско и других регионах вспыхнули столкновения между боевиками и силами правопорядка.
World Aquatics по согласованию с Федерацией водных видов спорта Мексики и местными властями приняла решение отменить турнир. Соревнования должны были пройти с 5 по 8 марта в Сапопане (штат Халиско).
В заявлении на сайте подчеркивается, что это решение стало результатом тщательной оценки текущей ситуации в штате Халиско. «Безопасность всех участников соревнований по водным видам спорта остается нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении.
World Aquatics выразила благодарность мексиканским партнерам за подготовку к мероприятию и тесное сотрудничество. В федерации заявили, что с нетерпением ожидают проведения будущего чемпионата мира по прыжкам в воду в Сапопане, однако сроки пока не уточняются.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу