Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране

World Aquatics отменила этап Кубка мира в Мексике из-за беспорядков в стране

Соревнования должны были пройти 5–8 марта, но World Aquatics приняла решение не рисковать участниками на фоне беспорядков в стране, вызванных гибелью лидера наркокартеля

Фото: Vasile Mihai-Antonio / Getty Images

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила об отмене этапа Кубка мира по прыжкам в воду в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В конце февраля в Мексике начались массовые беспорядки после гибели лидера одного из крупнейших наркокартелей. В штате Халиско и других регионах вспыхнули столкновения между боевиками и силами правопорядка.

World Aquatics по согласованию с Федерацией водных видов спорта Мексики и местными властями приняла решение отменить турнир. Соревнования должны были пройти с 5 по 8 марта в Сапопане (штат Халиско).

В заявлении на сайте подчеркивается, что это решение стало результатом тщательной оценки текущей ситуации в штате Халиско. «Безопасность всех участников соревнований по водным видам спорта остается нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении.

World Aquatics выразила благодарность мексиканским партнерам за подготовку к мероприятию и тесное сотрудничество. В федерации заявили, что с нетерпением ожидают проведения будущего чемпионата мира по прыжкам в воду в Сапопане, однако сроки пока не уточняются.