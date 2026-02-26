«Уфа» опубликовала шуточный ролик с задержанным игроком под песню Круга
Пресс-служба футбольного клуба «Уфа» выпустила в своем телеграм-канале юмористический ролик, посвященный задержанию арендованного у ЦСКА защитника Ильи Агапова.
В ролике Агапов стоит с гитарой на фоне Уфимского училища искусств, после чего поворачивается к камере и произносит: «Не приняли». Видео сопровождается композицией Михаила Круга «Владимирский централ».
Накануне телеграм-канал Shot сообщил, что 25-летний Агапов был задержан в состоянии сильного алкогольного опьянения. По версии источника, ночью 25 февраля футболист проник в здание детской музыкальной школы и угрожал охраннице, после чего та вызвала Росгвардию, и Агапов после этого провел ночь в отделении.
В пресс-службе «Уфы» заявили, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. Там подтвердили, что проводится внутреннее расследование, однако сам Агапов продолжает тренироваться в штатном режиме.
Агапов в середине февраля был арендован «Уфой» у московского ЦСКА до конца сезона.
«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков в 21 матче.
