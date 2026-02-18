Кузнецов помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Трактор», набрав 4 очка
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 6:0.
У победителей гол (на 16-й минуте) и ассистентский хет-трик на счету Евгения Кузнецова. Также отличились Егор Сучков (13-я минута), Девин Броссо (38, 60), Шелдон Ремпал (50) и Джек Родуолд (58).
Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 24 броска.
Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Кузнецов является воспитанником «Трактора».
В другом матче новосибирская «Сибирь» проиграла в овертайме хабаровскому «Амуру» со счетом 1:2.
За месяц до конца регулярного чемпионата «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции, «Трактор» — седьмое», «Сибирь» — восьмое, «Амур» — девятое. Ни одна из этих команд еще не вышла в плей-офф.
