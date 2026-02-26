Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр

О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады в Италии ранее заявили делегации Украины, Чехии, Литвы, Польши, Эстонии и Финляндии

Мари‑Амели Ле Фюр (Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images)

Сборная Франции не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии. Об этом заявила президент Паралимпийского и спортивного комитета Франции (CPSF) Мари‑Амели Ле Фюр, слова которой приводит L’Equipe.

«На сегодняшний день, это твердая позиция CPSF, мы не будем бойкотировать церемонию открытия как со стороны представителей Паралимпийского комитета, так и со стороны спортсменов», — сказала Ле Фюр.

Она добавила, что французская делегация не разделяет решение допустить российских спортсменов на соревнования с национальной символикой, однако уважает его, поскольку «оно было принято демократическим путем».

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия заявили делегации шести стран: Украины, Чехии, Литвы, Польши, Эстонии и Финляндии.

Первой объявила о бойкоте Украина, назвав решение IPC допустить россиян и белорусов политически мотивированным и подрывающим паралимпийские принципы. Остальные страны присоединились к протесту «в знак солидарности с Украиной».

IPC заявил, что не получал официальных подтверждений от национальных комитетов о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Против бойкота россиян выступили в США. Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли публично поддержал участие российских спортсменов в Паралимпиаде с флагом и гимном, заявив, что «спорт для всех».



Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. На ней выступят шесть россиян.