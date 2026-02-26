 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр

Сюжет
Олимпиада-2026
О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады в Италии ранее заявили делегации Украины, Чехии, Литвы, Польши, Эстонии и Финляндии
Мари‑Амели Ле Фюр
Мари‑Амели Ле Фюр (Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images)

Сборная Франции не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии. Об этом заявила президент Паралимпийского и спортивного комитета Франции (CPSF) Мари‑Амели Ле Фюр, слова которой приводит L’Equipe.

«На сегодняшний день, это твердая позиция CPSF, мы не будем бойкотировать церемонию открытия как со стороны представителей Паралимпийского комитета, так и со стороны спортсменов», — сказала Ле Фюр.

Она добавила, что французская делегация не разделяет решение допустить российских спортсменов на соревнования с национальной символикой, однако уважает его, поскольку «оно было принято демократическим путем».

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия заявили делегации шести стран: Украины, Чехии, Литвы, Польши, Эстонии и Финляндии.

Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
Спорт
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Первой объявила о бойкоте Украина, назвав решение IPC допустить россиян и белорусов политически мотивированным и подрывающим паралимпийские принципы. Остальные страны присоединились к протесту «в знак солидарности с Украиной».

IPC заявил, что не получал официальных подтверждений от национальных комитетов о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Против бойкота россиян выступили в США. Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли публично поддержал участие российских спортсменов в Паралимпиаде с флагом и гимном, заявив, что «спорт для всех».

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. На ней выступят шесть россиян.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Рената Утяева
Паралимпиада-2026
