Чемпионка России по биатлону досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза
Чемпионка России в масс-старте биатлонистка Виктория Метеля в своем телеграм-канале объявила о досрочном завершении текущего сезона по состоянию здоровья.
Ранее спортсменка в эфире «Матч ТВ» уже сообщала о проблемах со здоровьем и планах завершить сезон.
«К сожалению, из-за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», — написала Метеля.
Мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями состава крови.
Несмотря на диагноз, биатлонистка сохраняет оптимизм. «Я обязательно вернусь и мы будем радоваться вместе новым победам», — добавила она.
В этом сезоне 22-летняя Метеля впервые стала чемпионкой России, выиграв масс-старт в Ижевске. В общем зачете Кубка России она идет третьей и 18-й в зачете Кубка Содружества.
