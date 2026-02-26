Чемпионка России по биатлону досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза

Спортсменка сообщила, что даже часовые тренировки даются с большим трудом. При этом она пообещала вернуться к новым победам

Виктория Метеля (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Чемпионка России в масс-старте биатлонистка Виктория Метеля в своем телеграм-канале объявила о досрочном завершении текущего сезона по состоянию здоровья.

Ранее спортсменка в эфире «Матч ТВ» уже сообщала о проблемах со здоровьем и планах завершить сезон.

«К сожалению, из-за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», — написала Метеля.

Мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями состава крови.

Несмотря на диагноз, биатлонистка сохраняет оптимизм. «Я обязательно вернусь и мы будем радоваться вместе новым победам», — добавила она.

В этом сезоне 22-летняя Метеля впервые стала чемпионкой России, выиграв масс-старт в Ижевске. В общем зачете Кубка России она идет третьей и 18-й в зачете Кубка Содружества.