Устюгов отреагировал на предположение Вяльбе о завершении карьеры

Устюгов — о заявлении Вяльбе о его уходе из спорта: три года назад еще закончил

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что пропуск Устюговым чемпионата России в Южно-Сахалинске может означать, что он завершает карьеру

Сергей Устюгов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов в своем телеграм-канале в ответ на комментарий о заявлении Вяльбе пошутил, что на самом деле завершил карьеру три года назад.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе связала пропуск чемпионата России Устюговым с завершением им карьеры. «Думаю, что он все-таки завершает карьеру», — сказала Вяльбе.

На комментарий подписчиков об этом предположении Устюгов написал: «Три года назад еще закончил».

33-летний Устюгов пропускает турнир, но о завершении карьеры он не объявлял. В этом сезоне он стартовал на нескольких этапах Кубка России.

Устюгов — олимпийский чемпион Пекина в эстафете. На его счету два золота, четыре серебра и бронза чемпионатов мира, а также победа в «Тур де Ски» (2016/17).