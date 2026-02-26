Устюгов отреагировал на предположение Вяльбе о завершении карьеры
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов в своем телеграм-канале в ответ на комментарий о заявлении Вяльбе пошутил, что на самом деле завершил карьеру три года назад.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе связала пропуск чемпионата России Устюговым с завершением им карьеры. «Думаю, что он все-таки завершает карьеру», — сказала Вяльбе.
На комментарий подписчиков об этом предположении Устюгов написал: «Три года назад еще закончил».
33-летний Устюгов пропускает турнир, но о завершении карьеры он не объявлял. В этом сезоне он стартовал на нескольких этапах Кубка России.
Устюгов — олимпийский чемпион Пекина в эстафете. На его счету два золота, четыре серебра и бронза чемпионатов мира, а также победа в «Тур де Ски» (2016/17).
