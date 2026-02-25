Вяльбе допустила, что Устюгов решил уйти из спорта
Пропуск олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым чемпионата России в Южно-Сахалинске может означать, что он завершает карьеру. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Думаю, что он все-таки завершает карьеру», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».
Первые гонки на чемпионате России, «разделки» на 10 км, выиграли Александр Большунов и Евгения Крупицкая.
33-летний Устюгов пропускает турнир, но о завершении карьеры он не объявлял. В этом сезоне он стартовал на нескольких этапах Кубка России.
Устюгов — олимпийский чемпион Пекина в эстафете. На его счету два золота, четыре серебра и бронза чемпионатов мира, а также победа в «Тур де Ски» (2016/17).
