 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Главный тренер «Лос-Анджелеса» оценил дебют Панарина за клуб

Главный тренер «Кингз» Хиллер о Панарине: показал то, что должен был
Российский нападающий Артемий Панарин в первом матче за команду отдал две голевые передачи
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер оценил дебютный матч российского нападающего Артемия Панарина. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Лос-Анджелес» уступил «Вегасу» со счетом 4:6. Панарин провел первый матч за клуб после обмена. 34-летний нападающий вышел в первом звене с Алексом Лафренье и Адрианом Кемпе и отметился двумя голевыми передачами.

«Он отдал две результативные передачи, у него были и другие моменты. Я думаю, что он показал то, что должен был показать. Несмотря на то что это была первая игра в таком составе тройки, мне показалось, что у них хорошая сыгранность. Они неплохо перемещали шайбу между собой. Пожалуй, это главный положительный момент сегодняшнего вечера. Он отличный игрок, вы видели это сегодня и на протяжении последних 10–12 лет в лиге», — заявил Хиллер.

5 февраля Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. В нынешнем сезоне в 53 матчах он забросил 19 шайб и отдал 40 голевых передач. Контракт россиянина с «Кингз» рассчитан на два года со среднегодовой зарплатой $11 млн.

В составе сборной России Панарин стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2016, 2017) призером чемпионатов мира, а с СКА — обладателем Кубка Гагарина (2015).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей Артемий Панарин НХЛ Лос-Анджелес Кингз
Материалы по теме
Панарин дебютировал за «Лос-Анджелес» с двух голевых передач
Спорт
Хоккеист Панарин выменял у маскота «Кингз» 72-й игровой номер за Rolex
Спорт
Панарин заявил, что без предложения от «Кингз» мог вернуться в Россию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Биатлонистка Шевченко выиграла спринт в финале Кубке России Спорт, 12:42
Пашинян рассказал о меняющихся отношениях Армении и России и оценил ОДКБ Политика, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Чемпионка России по биатлону досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза Спорт, 12:36
FA описала «наименее плохой» вариант для «проигрывающей» Украины Политика, 12:35
Десять брендов заняли 70% автопарка в России Авто, 12:34
Решение Орбана по кредиту Украине расценили как политический кризис в ЕС Политика, 12:31
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Тишина — роскошь: как её создают в современных загородных домах Компании, 12:30
В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана Политика, 12:28
Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело Общество, 12:27
ФСБ задержала агента СБУ, передававшего сведения о целях для ударов Политика, 12:24
Умер экс-дирижер Симфонического оркестра филармонии Украины Роман Кофман Общество, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Устюгов отреагировал на предположение Вяльбе о завершении карьеры Спорт, 12:10