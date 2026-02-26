Главный тренер «Лос-Анджелеса» оценил дебют Панарина за клуб

Главный тренер «Кингз» Хиллер о Панарине: показал то, что должен был

Российский нападающий Артемий Панарин в первом матче за команду отдал две голевые передачи

Артемий Панарин (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер оценил дебютный матч российского нападающего Артемия Панарина. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Лос-Анджелес» уступил «Вегасу» со счетом 4:6. Панарин провел первый матч за клуб после обмена. 34-летний нападающий вышел в первом звене с Алексом Лафренье и Адрианом Кемпе и отметился двумя голевыми передачами.

«Он отдал две результативные передачи, у него были и другие моменты. Я думаю, что он показал то, что должен был показать. Несмотря на то что это была первая игра в таком составе тройки, мне показалось, что у них хорошая сыгранность. Они неплохо перемещали шайбу между собой. Пожалуй, это главный положительный момент сегодняшнего вечера. Он отличный игрок, вы видели это сегодня и на протяжении последних 10–12 лет в лиге», — заявил Хиллер.

5 февраля Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. В нынешнем сезоне в 53 матчах он забросил 19 шайб и отдал 40 голевых передач. Контракт россиянина с «Кингз» рассчитан на два года со среднегодовой зарплатой $11 млн.

В составе сборной России Панарин стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2016, 2017) призером чемпионатов мира, а с СКА — обладателем Кубка Гагарина (2015).