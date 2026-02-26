Артемий Панарин в дебютной игре за «Лос-Анджелес» сделал две голевые передачи

Панарин дебютировал за «Лос-Анджелес» с двух голевых передач

Команда Панарина уступила «Вегасу» со счетом 4:6

Артемий Панарин (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Российский форвард Артемий Панарин провел первый матч за «Лос-Анджелес Кингз» после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» и отметился двумя голевыми передачами.

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:6. В составе победителей шайбы забросили Павел Дорофеев (11-я и 56-я минуты), Колтон Сиссонс (49), Брэндон Саад (52), Рейлли Смит (53) и Иван Барбашев (60). У «Лос-Анджелеса» отличились Куинтон Байфилд (15, 55), Адриан Кемпе (35) и Брандт Кларк (59).

Панарин, перешедший в «Кингз» в феврале перед олимпийской паузой, впервые вышел на лед в форме новой команды. Россиянин отдал две голевые передачи, поучаствовав в двух первых шайбах «Лос-Анджелеса». В текущем сезоне россиянин в 53 матчах забросил 19 шайб и отдал 40 голевых передач.

Дорофеев, выступающий за «Вегас», забросил две шайбы (27-ю и 28-ю в сезоне) и был признан первой звездой игры. Всего в его активе 46 очков (28+18) в 58 матчах.

Также Барбашев отличился 17-м голом и набрал 42-е (17+25) очко. У «Кингз» нападающий Андрей Кузьменко записал на свой счет две голевые передачи, доведя количество очков до 25 (13+12).

«Вегас» с 70 очками лидирует в Тихоокеанском дивизионе, «Лос-Анджелес» (60 очков) занимает пятое место. В следующем матче «Кингз» примет «Эдмонтон» 27 февраля, а «Голден Найтс» днем позже сыграет с «Вашингтоном».