«Авангард» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ, победив «Витязь» в овертайме

«Авангард» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ

Омский клуб победил в овертайме «Витязь» со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил Рид Буше

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Омский «Авангард» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (6-я минута), Майкл Маклауд (9), Дамир Шарипзянов (46) и Рид Буше (62). У проигравших отличились Владислав Цицюра (17), Джереми Рой (29) и Иван Савчик (55).

«Авангард» выиграл седьмой матч подряд.

Омский клуб набрал 72 очка в 59 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 50 очками в 59 встречах расположился на 10-й строчке на Западе.

В следующем матче «Авангард» 2 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Витязь» 28 февраля на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».

Остальные результаты дня:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 4:1;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1.