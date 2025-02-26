«Авангард» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ
Омский «Авангард» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (6-я минута), Майкл Маклауд (9), Дамир Шарипзянов (46) и Рид Буше (62). У проигравших отличились Владислав Цицюра (17), Джереми Рой (29) и Иван Савчик (55).
«Авангард» выиграл седьмой матч подряд.
Омский клуб набрал 72 очка в 59 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 50 очками в 59 встречах расположился на 10-й строчке на Западе.
В следующем матче «Авангард» 2 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Витязь» 28 февраля на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».
Остальные результаты дня:
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 4:1;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1.
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