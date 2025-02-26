 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Авангард» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ

«Авангард» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ, победив «Витязь» в овертайме
Омский клуб победил в овертайме «Витязь» со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил Рид Буше
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Омский «Авангард» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (6-я минута), Майкл Маклауд (9), Дамир Шарипзянов (46) и Рид Буше (62). У проигравших отличились Владислав Цицюра (17), Джереми Рой (29) и Иван Савчик (55).

«Авангард» выиграл седьмой матч подряд.

«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛ
Спорт
Владимир Ткачев

Омский клуб набрал 72 очка в 59 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 50 очками в 59 встречах расположился на 10-й строчке на Западе.

В следующем матче «Авангард» 2 марта в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Витязь» 28 февраля на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».

Остальные результаты дня:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 4:1;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Витязь
Материалы по теме
«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ разгромил СКА и вышел в плей-офф
Спорт
«Динамо» обыграло лидера КХЛ в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-офф
Спорт
Действующий чемпион стал шестым участником плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Суд запретил «Борец Капитал» выплатить купон по облигациямИнвестиции, 19:40
Пропустивший два месяца Ничушкин сыграет в ближайшем матче «Колорадо»Спорт, 19:39
Суд арестовал вологодского вице-губернатора АлексееваОбщество, 19:19
WSJ опубликовала список мировых супермиллиардеровБизнес, 19:18
Елена Зеленская назвала условия отставки своего мужа с поста президентаПолитика, 19:10
«Авангард» выиграл седьмой матч подряд в КХЛСпорт, 19:08
Полиция Германии усилила меры безопасности перед карнаваламиПолитика, 19:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 19:01
Москва выставила на торги деревянный особняк — главный дом усадьбы XIX в.Недвижимость, 18:52
В Польше предложили проверять депутатов на трезвостьВино, 18:50
Биткоин в феврале упал на 18% и вернулся к цене ноября 2024 годаКрипто, 18:48
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:48
«Монблан» на Шлюзовой: каким получается элитный ЖК от «Галс-Девелопмент»Недвижимость, 18:46
В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделкиПолитика, 18:41