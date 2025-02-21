«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛ
Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев восстановился после серьезной травмы и вернулся к тренировкам с командой без ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба КХЛ.
Ткачев в прошлом регулярном чемпионате набрал 75 (20+55) очков, став пятым бомбардиром лиги. В нынешнем сезоне на лед он пока не выходил из-за того, что летом порвал ахиллово сухожилие.
В декабре «Авангард» продлил контракт с 29-летним Ткачевым до конца сезона 2029/30.
«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 57 матчах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
США больше не хотят считать Россию «агрессором»
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США
Глава Renault не исключил возвращения в Россию
Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской