«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛ Владимира Ткачева

«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛ

В нынешнем сезоне на лед Владимир Ткачев пока не выходил из-за того, что летом порвал ахиллово сухожилие. Сейчас форвард вернулся к тренировкам с командой

Владимир Ткачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев восстановился после серьезной травмы и вернулся к тренировкам с командой без ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба КХЛ.

Ткачев в прошлом регулярном чемпионате набрал 75 (20+55) очков, став пятым бомбардиром лиги. В нынешнем сезоне на лед он пока не выходил из-за того, что летом порвал ахиллово сухожилие.

В декабре «Авангард» продлил контракт с 29-летним Ткачевым до конца сезона 2029/30.

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 57 матчах.