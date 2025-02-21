 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛ

«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛ Владимира Ткачева
В нынешнем сезоне на лед Владимир Ткачев пока не выходил из-за того, что летом порвал ахиллово сухожилие. Сейчас форвард вернулся к тренировкам с командой
Владимир Ткачев
Владимир Ткачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев восстановился после серьезной травмы и вернулся к тренировкам с командой без ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба КХЛ.

Ткачев в прошлом регулярном чемпионате набрал 75 (20+55) очков, став пятым бомбардиром лиги. В нынешнем сезоне на лед он пока не выходил из-за того, что летом порвал ахиллово сухожилие.

В декабре «Авангард» продлил контракт с 29-летним Ткачевым до конца сезона 2029/30.

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков в 57 матчах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард Владимир Ткачев
Материалы по теме
Хоккеист Сероух вторым в истории КХЛ забросил пять шайб за один матч
Спорт
Лучшего бомбардира КХЛ удалили до конца матча за оскорбление судей
Спорт
КХЛ оштрафовала третий клуб за кричалку «СКА — позор российского хоккея»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Собянин сообщил о планах по открытию новых станций метро к 2030 годуНедвижимость, 11:03
Средства на счетах россиян впервые обогнали наличные. Что к этому привелоPro, 11:00
В России сертифицировали кроссовер Knewstar 002, уже и так знакомый водителямАвто, 10:59
Как перестать завидовать чужому успеху — советы профессора наук о мозгеPro, 10:59
Малкин допустил свое возвращение в магнитогорский «Металлург» в 2026 годуСпорт, 10:58
Core.XP зарегистрировала свои первые системы добровольной сертификацииПресс-центр, 10:56
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Сенаторы внесли законопроект о выходе США из ООНПолитика, 10:39
Трюдо после победы сборной над США заявил, что им не забрать КанадуСпорт, 10:36
5 точек контакта в магазине, которые удвоят средний чек и конверсиюPro, 10:34
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:32
Рубио поддержал версию утечки вируса COVID-19 из лаборатории в УханиПолитика, 10:26
Маск спрогнозировал возможный исход выборов на УкраинеПолитика, 10:22
«Авангард» объявил о возвращении одного из лучших игроков КХЛСпорт, 10:19