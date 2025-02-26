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Акинфеев заявил, что не думает о завершении карьеры

38-летний капитан ЦСКА заявил, что об этом пока рано говорить. Действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2026 года
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал «Матч ТВ», что пока не задумывался о завершении карьеры или начале тренерской деятельности.

«Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы», — сказал 38-летний Акинфеев.

Нынешний контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, в которой занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА дебютировал в 2003 году. Выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Также он является рекордсменом по числу проведенных в чемпионате России сезонов (22).

Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.

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Игорь Акинфеев

спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года
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