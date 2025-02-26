Акинфеев заявил, что не думает о завершении карьеры
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал «Матч ТВ», что пока не задумывался о завершении карьеры или начале тренерской деятельности.
«Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы», — сказал 38-летний Акинфеев.
Нынешний контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.
Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, в которой занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА дебютировал в 2003 году. Выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Также он является рекордсменом по числу проведенных в чемпионате России сезонов (22).
Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.
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