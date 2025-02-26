ЦСКА сделал предложение о сотрудничестве Вагнеру Лаву

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что работа с этим футболистом важна для клуба с точки зрения латиноамериканского рынка

Вагнер Лав (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

ЦСКА сделал предложение о сотрудничестве бывшему форварду «армейцев» Вагнеру Лаву. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

«Думаю, нам удастся это реализовать, потому иметь такого друга, члена семьи, который будет приносить пользу на латиноамериканском рынке, хотя бы с точки зрения представительства ЦСКА в этом регионе и селекции, это очень серьезное подспорье», — сказал Бабаев.

В ЦСКА бразилец играл с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. За армейский клуб форвард провел 259 матчей и забил 124 гола. С ЦСКА он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, в сезоне 2004/05 помог команде завоевать Кубок УЕФА.

В 40 лет Вагнер Лав еще продолжает карьеру, сейчас он играет за «Аваи» в бразильской Серии Б.