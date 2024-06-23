Вагнер Лав в 40 лет подписал контракт с бразильским клубом «Аваи»

Вагнер Лав в 40 лет подписал контракт с новым бразильским клубом

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА перешел из «Атлетико Гойяньенсе» в «Аваи»

Вагнер Лав (Фото: Ricardo Fernandes / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с бразильским клубом «Аваи», сообщается на странице команды в соцсети X.

Срок соглашения с 40-летним форвардом составил один год.

«Аваи» выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии.

С января Вагнер Лав играл за бразильский «Атлетико Гойяньенсе» из высшего дивизиона, забив семь голов в 25 матчах.

За ЦСКА бразилец играл с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. За армейский клуб форвард провел 259 матчей и забил 124 гола. С ЦСКА он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, в сезоне 2004/05 помог команде завоевать Кубок УЕФА.