Вагнер Лав в 40 лет подписал контракт с новым бразильским клубом
Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с бразильским клубом «Аваи», сообщается на странице команды в соцсети X.
Срок соглашения с 40-летним форвардом составил один год.
«Аваи» выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии.
С января Вагнер Лав играл за бразильский «Атлетико Гойяньенсе» из высшего дивизиона, забив семь голов в 25 матчах.
За ЦСКА бразилец играл с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. За армейский клуб форвард провел 259 матчей и забил 124 гола. С ЦСКА он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, в сезоне 2004/05 помог команде завоевать Кубок УЕФА.
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