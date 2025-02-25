Биатлонист Расторгуев обвинил тренера сборной Латвии в избиении

Тренер сборной Латвии уверяет, что Расторгуев в момент конфликта был в «неадекватном состоянии»

Андрей Расторгуев (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев заявил об избиении со стороны тренера команды Илмарса Брициса во время чемпионата мира-2025. Об этом Расторгуев рассказал телеканалу LTV.

«Произошел серьезный инцидент. Мужская эстафета и масс-старт оказались под угрозой. Инцидент связан с тренером. Он ударил меня. Сломал палец. Разбил нос. Мне кажется, у меня также серьезно повреждено плечо. Сейчас я еду в больницу», — сообщил биатлонист.

Инцидент произошел после того, как Расторгуев зашел к Брицису и обвинил его в краже лыж в 2024 году. «Я пришел к тренеру, чтобы поговорить о конкретном случае, который произошел в прошлом году. Он вытолкал меня из комнаты и начал распускать руки, — рассказал Расторгуев. — По сути, я оказался в нокауте. Спасти ситуацию пытался врач олимпийской сборной Латвии Алдис Цирулис».

По словам 36-летнего биатлониста, у него есть свидетель кражи лыж. В свою очередь Брицис заявил, что Расторгуев, когда обвинил его в краже лыж, был в «неадекватном состоянии».

Латвийская биатлонистка Байба Бендика — жена Брициса — сказала, что была крайне удивлена словами Расторгуева о краже лыж. «Утром в этот день Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервиса. Разумеется, вся команда была в шоке. Ведь они прекрасно знают, что, во-первых, все лыжи — собственность компании-производителя Fischer, а не Андрея, а во-вторых, с чего вдруг через год обнаруживается, что чего-то не хватает?!» — отметила она.

По словам Бендики, в команде посчитали обвинения Расторгуева «неудачной шуткой».

«Хотя Илмарс не вступал в дальнейшие дискуссии с Андреем, Расторгуев пришел в нашу комнату в агрессивном настроении, — рассказала она. — Там находился Илмарс вдвоем с нашим сыном. Видя, что Андрей находится в психически неустойчивом состоянии, он вытолкнул его из комнаты».

Президент Латвийской федерации биатлона Каспарс Сакниньш заявил, что федерация не будет ничего комментировать, пока полностью не прояснит обстоятельства инцидента.

Расторгуев является серебряным призером чемпионата мира 2024 года, двукратным чемпионом Европы.

Брицис является двукратным призером чемпионатов мира по биатлону. До 2024 года он был единственным медалистом ЧМ в истории латвийского биатлона.



Чемпионат мира-2025 прошел в швейцарском Ленцерхайде 12–23 февраля.