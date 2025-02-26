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Чемпионка US Open получит усиленную охрану на турнире в Индиан-Уэллсе

Радукану получит пять дополнительных охранников на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе
На прошлой неделе WTA запретила зрителю, который довел Эмму Радукану до слез во время матча в Дубае, посещать турниры «до оценки угрозы». Британка получит пять дополнительных охранников на время игры в Индиан-Уэллсе
Эмма Радукану
Эмма Радукану (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Британская теннисистка Эмма Радукану, чемпионка US Open 2021 года, получит усиленную охрану на время участия в предстоящем турнире категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает Sky Sports.

Организаторы предложили 22-летней спортсменке пять дополнительных охранников, которых она сможет использовать, если сыграет в Индиан-Уэллсе. Обычно теннисисток сопровождает на корт и с корта один сотрудник службы безопасности.

WTA закрыла турниры для зрителя, преследовавшего британку Радукану
Спорт
Эмма Радукану

На прошлой неделе во время турнира в Дубае один из зрителей довел Радукану до слез. Британка во время матча с Каролиной Муховой заплакала и спряталась за вышку судьи, когда увидела зрителя, уже подходившего к ней в другом месте и «демонстрировавшего стереотипное поведение». Позднее WTA запретила этому зрителю посещать турниры «до оценки угрозы». Бывший тренер Радукану Роман Келесич рассказывал, что этот мужчина следовал за британкой по четырем странам в течение трех недель, посещал турниры в Сингапуре, Абу-Даби и Дохе.

В 2022 году в Великобритании осудили другого мужчину, преследовавшего Радукану. Тогда сталкер, бывший водитель доставки Amazon Амрит Магар, трижды приезжал в дом Радукану, украл одну из туфель ее отца в качестве «сувенира», оставлял записки, цветы и украсил рождественскими огнями дерево во дворе.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 5 по 16 марта.

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