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WTA закрыла турниры для зрителя, преследовавшего британку Радукану

Британка во время матча в Дубае заплакала и спряталась за вышку судьи, когда увидела зрителя, уже подходившего к ней в другом месте и «демонстрировавшего стереотипное поведение». В 2021-м Радукану уже становилась жертвой сталкинга
Эмма Радукану
Эмма Радукану (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Женская теннисная ассоциация (WTA) запретила зрителю, который довел вторую ракетку Великобритании Эмму Радукану до слез во время матча в Дубае, посещать турниры «до оценки угрозы», пишет AP.

Радукану накануне проиграла чешке Каролине Муховой со счетом 6:7 (6:8), 4:6. В первом сете она подошла в слезах к судье на вышке и что-то сказала, после чего спряталась между вышкой и ограждением.

WTA объяснила, что еще в понедельник, 17 февраля, к Радукану в общественном месте подошел мужчина, «демонстрировавший стереотипное поведение». И его же Радукану опознала в первых рядах во время матча. Зрителя вывели из зала.

В 2022 году в Великобритании осудили другого мужчину, преследовавшего Радукану. Тогда сталкер, бывший водитель доставки Amazon Амрит Магар, трижды приезжал в дом Радукану, украл одну из туфель ее отца в качестве «сувенира», оставлял записки, цветы и украсил рождественскими огнями дерево во дворе. Тогда Радукану говорила, что боится выходить одна на улицу.

Радукану 22 года, в 2021 году она выиграла US Open. В последней версии рейтинга WTA Радукану заняла 61-е место.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Эмма Радукану
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