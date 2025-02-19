WTA закрыла турниры для зрителя, преследовавшего британку Радукану
Женская теннисная ассоциация (WTA) запретила зрителю, который довел вторую ракетку Великобритании Эмму Радукану до слез во время матча в Дубае, посещать турниры «до оценки угрозы», пишет AP.
Радукану накануне проиграла чешке Каролине Муховой со счетом 6:7 (6:8), 4:6. В первом сете она подошла в слезах к судье на вышке и что-то сказала, после чего спряталась между вышкой и ограждением.
WTA объяснила, что еще в понедельник, 17 февраля, к Радукану в общественном месте подошел мужчина, «демонстрировавший стереотипное поведение». И его же Радукану опознала в первых рядах во время матча. Зрителя вывели из зала.
В 2022 году в Великобритании осудили другого мужчину, преследовавшего Радукану. Тогда сталкер, бывший водитель доставки Amazon Амрит Магар, трижды приезжал в дом Радукану, украл одну из туфель ее отца в качестве «сувенира», оставлял записки, цветы и украсил рождественскими огнями дерево во дворе. Тогда Радукану говорила, что боится выходить одна на улицу.
Радукану 22 года, в 2021 году она выиграла US Open. В последней версии рейтинга WTA Радукану заняла 61-е место.
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