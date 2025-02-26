Мбаппе пропустит полуфинальный матч Кубка Испании из-за зубной боли

Лидер мадридского «Реала» перенес операцию по удалению зуба и все еще испытывает сильную боль, поэтому не сможет выйти на поле в первой игре с «Реал Сосьедад»

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку на первый полуфинальный матч Кубка Испании против «Реал Сосьедад», который пройдет 26 февраля. Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

Мбаппе перенес операцию по удалению зуба. При этом еще накануне главный тренер «Реала» Карло Анчелотти говорил, что форвард сможет сыграть в Кубке.

Как сообщает AS, Мбаппе все еще испытывает сильную боль, у него была «очень плохая ночь», и футболист не смог толком отдохнуть.

В последних четырех матчах Мбаппе забил шесть голов. Всего в нынешнем сезоне у француза 27 мячей и четыре голевые передачи в 38 встречах.

Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» начнется в 23:30 мск.