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Российский хоккеист вошел в число звезд дня НХЛ

Российского форварда «Коламбуса» Марченко признали третьей звездой дня в НХЛ
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей в матче против «Далласа»
Кирилл Марченко
Кирилл Марченко (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Даллас Старз» (6:4) Марченко сделал дубль и отметился голевой передачей. Всего в нынешнем сезоне 24-летний Марченко провел 55 матчей и набрал 59 (23+36) очков, это его лучший результат в карьере в НХЛ.

Первой звездой дня стал защитник «Торонто Мейпл Лифс» Морган Райлли, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи в игре с «Бостон Брюинз» (5:4 ОТ).

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Второй звездой признали форварда «Филадельфии Флайерз» Бобби Бринка, на счету которого гол и три ассиста в матче против «Питтсбург Пингвинз» (6:1).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко
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