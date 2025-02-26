Российский хоккеист вошел в число звезд дня НХЛ

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей в матче против «Далласа»

Кирилл Марченко (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Даллас Старз» (6:4) Марченко сделал дубль и отметился голевой передачей. Всего в нынешнем сезоне 24-летний Марченко провел 55 матчей и набрал 59 (23+36) очков, это его лучший результат в карьере в НХЛ.

Первой звездой дня стал защитник «Торонто Мейпл Лифс» Морган Райлли, который забросил шайбу и сделал три результативные передачи в игре с «Бостон Брюинз» (5:4 ОТ).

Второй звездой признали форварда «Филадельфии Флайерз» Бобби Бринка, на счету которого гол и три ассиста в матче против «Питтсбург Пингвинз» (6:1).