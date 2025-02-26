Российские хоккеисты «Коламбуса» набрали семь очков в матче НХЛ с «Далласом»

Российские игроки «Коламбуса» набрали семь очков в матче НХЛ

Российские нападающие «Коламбуса» Марченко, Воронков и Проворов набрали семь очков и принесли победу команде в матче против «Далласа», приблизившись к плей-офф

Фото: Хоккеист Кирилл Марченко (AP/TASS)

«Коламбус» победил «Даллас» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российские нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Иван Проворов в сумме набрали семь очков.

В составе победителей Марченко оформил дубль (1-я, 22-я минуты) и сделал одну результативную передачу, Проворов отметился голом (29) и передачей, а Воронков оформил ассистентский дубль.

Марченко был признан первой звездой матча, а Проворов — второй.

На счету Марченко 59 (23+36) очков в 55 играх. Он повторил личный рекорд по голам за сезон — в сезоне 2023/24 россиянин забил 23 гола в 78 играх, а также оформил свой третий дубль в текущем регулярном чемпионате.

В активе Воронкова теперь 39 (19+20) очков в 49 матчах, а Проворов набрал 27 (7+20) очков в 58 играх.

«Коламбус» расположился на восьмой позиции в таблице Восточной конференции с 64 очками при 58 сыгранных матчах.