Российские игроки «Коламбуса» набрали семь очков в матче НХЛ
«Коламбус» победил «Даллас» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российские нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Иван Проворов в сумме набрали семь очков.
В составе победителей Марченко оформил дубль (1-я, 22-я минуты) и сделал одну результативную передачу, Проворов отметился голом (29) и передачей, а Воронков оформил ассистентский дубль.
Марченко был признан первой звездой матча, а Проворов — второй.
На счету Марченко 59 (23+36) очков в 55 играх. Он повторил личный рекорд по голам за сезон — в сезоне 2023/24 россиянин забил 23 гола в 78 играх, а также оформил свой третий дубль в текущем регулярном чемпионате.
В активе Воронкова теперь 39 (19+20) очков в 49 матчах, а Проворов набрал 27 (7+20) очков в 58 играх.
«Коламбус» расположился на восьмой позиции в таблице Восточной конференции с 64 очками при 58 сыгранных матчах.
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