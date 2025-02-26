НХЛ обновила сроки, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Овечкин забил единственную шайбу «Вашингтона» в матче с «Калгари». До рекорда Гретцки ему осталось 11 голов

Фото: Александр Овечкин (AP/TASS)

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз даты, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. Об этом сообщается на сайте организации.

Средний показатель голов Овечкина за матч составляет 0,71. В случае сохранения темпа россиянин превзойдет рекорд Гретцки по голам 2 апреля в гостевом матче с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ 24 февраля прогнозировала, что Овечкину удастся побить достижение Гретцки 4 апреля в домашней игре против «Чикаго Блэкхокс».

«Вашингтон» в матче против «Калгари Флеймз» уступил со счетом 1:3 на домашней арене. Единственную шайбу забросил Овечкин, доведя количество голов в карьере до 883-х. Таким образом, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) Александру Овечкину осталось забить 11 шайб.

До конца текущего сезона регулярного чемпионата команда проведет еще 24 матча.