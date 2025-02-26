НХЛ обновила сроки, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз даты, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. Об этом сообщается на сайте организации.
Средний показатель голов Овечкина за матч составляет 0,71. В случае сохранения темпа россиянин превзойдет рекорд Гретцки по голам 2 апреля в гостевом матче с «Каролиной Харрикейнз».
НХЛ 24 февраля прогнозировала, что Овечкину удастся побить достижение Гретцки 4 апреля в домашней игре против «Чикаго Блэкхокс».
«Вашингтон» в матче против «Калгари Флеймз» уступил со счетом 1:3 на домашней арене. Единственную шайбу забросил Овечкин, доведя количество голов в карьере до 883-х. Таким образом, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) Александру Овечкину осталось забить 11 шайб.
До конца текущего сезона регулярного чемпионата команда проведет еще 24 матча.
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео
В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.
Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
В Полтаве демонтировали памятник Петру I
В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов