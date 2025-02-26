«Подставил «Ростов». Что говорят об уходе Карпина ради сборной

Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова». Специалист связал свой уход с тем, что ему необходимо «полностью посвятить себя» работе со сборной России. Что говорят об отставке тренера — в материале «РБК Спорт»

Валерий Карпин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», сообщается в телеграм-канале клуба. «В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — объяснил он.

По словам тренера, это решение далось ему нелегко, поскольку за время работы и клуб, и сам город стали для него по-настоящему родными. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отметил, что «интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной». Он добавил, что остальной тренерский штаб остается в «Ростове» и продолжит совмещать работу в команде и сборной.

Сборную России Карпин тренирует с августа 2021 года. В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС он покинул пост, но вскоре после отстранения сборной от турниров вернулся в клуб РПЛ. До этого он тренировал московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо».

Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России, набрав 26 очков.

Реакция экспертов

Юрий Семин, бывший тренер «Ростова», «Локомотива» и сборной России

«Уход Карпина стал неожиданным, но вполне возможно, что есть какие-то гарантии, что национальная сборная будет играть в официальных матчах и что УЕФА вернет нашу команду. Может быть, поэтому ему нужно сконцентрироваться на одной команде. «Ростов» хорошо играл, Карпин хорошо воспитывал игроков для других команд. Он провел хорошую работу. Тренер оценивается тогда, когда выигрывает какой-то титул. В «Ростове» это не удалось, но я бы признал его работу хорошей», — сказал Семин «РБК Спорт».

На вопрос, какой клуб РПЛ Карпин мог бы возглавить, Семин в шутку ответил, что специалист мог бы тренировать английский «Манчестер Сити».

«Я бы его хотел увидеть сейчас в «Манчестер Сити». Гвардиола, видимо, в «Сити» исчерпал себя. Конечно, было бы замечательно, если бы Валерий пришел туда и начал работать. Давайте будем говорить о больших масштабах и остановимся на этом», — заявил Семин.

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза

«Сказав, что отставка стала неожиданной, я бы слукавил, потому что время от времени такая информация поступала из СМИ. Но, честно говоря, для меня это абсолютно нежелательная отставка как для болельщика футбола, который следит, смотрит и анализирует этот вид спорта. Конечно, с его уходом мы можем потерять очень хорошую команду «Ростова», потому что ушел Данил Глебов, теперь главный тренер. Ожидать ничего хорошего от этого не приходится», — сказал Колосков в беседе с «РБК Спорт».

Почетный президент РФС отметил, что с уходом Карпина из «Ростова» российский чемпионат «потеряет конкурентность».

«Неизвестно, что будет с молодыми футболистами, которых Карпин подготовил, и вообще непонятно, что будет с командой. Осталось 12 туров, было бы логично доработать, но, значит, случилось что-то такое, что не позволило ему остаться. Я не могу решать за Карпина, где дальше ему стоит работать. Понятно, что пока сборная России вне официальных соревнований, ему лучше работать в клубе. Пользы для российского футбола было бы больше», — заключил он.

Дмитрий Черышев, бывший ассистент главного тренера «Севильи», ныне главный тренер таджикского «Равшана»

«Я думаю, что принятие решения было только по критериям, которые происходили в клубе в последнее время. Я не знаю настоящие причины, но, по слухам, проблемы внутри клуба. Может, это могло повлиять на решение Карпина. Сколько футболистов он воспитал, которые вышли из ниоткуда: и про Осипенко никто не знал, и про Глебова, но ребята заиграли, раскрылись. Это я назвал только двоих, которые сейчас играют в национальной сборной страны. Карпин проделал хорошую, интересную, плодотворную работу», — сказал Черышев «РБК Спорт».

По мнению Черышева, для дальнейшей работы Карпина в каком-либо клубе ему необходимы такие же доверительные отношения, как с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.

«Я думаю, что Валера нормально поработал сейчас в клубе. Для того чтобы опять прийти в какой-то клуб, ему нужно именно то доверие и отношение, которое было у них с президентом клуба в «Ростове». Поэтому, я думаю, сейчас Валерий возьмет паузу и пока в первое время начнет работать только в сборной», — отметил он.

Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака» и сборной России

«Для чего [Карпин покинул «Ростов»]? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)? Конечно, он подставил «Ростов», и других вопросов быть не должно. Я не понимаю, зачем люди создают велосипед там, где уже давно все устроено, просто ужас», — цитирует Мостового «Матч ТВ».