Капризова и Шестеркина включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ

Помимо Кирилла Капризова и Игоря Шестеркина в тройку звезд недели вошел форвард «Торонто» Митчелл Марнер

Кирилл Капризов (Фото: Joe Nicholson / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, забросивший шесть шайб в четырех матчах, стал лучшим игроком недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Капризов 19 февраля в матче с лидирующим в лиге «Ванкувер Кэнакс» (10:7) набрал шесть очков (три гола и три передачи), установив клубные рекорды по результативности за матч и период.

Из четырех матчей недели «Миннесота» выиграла три, клуб отстает от зоны плей-офф на четыре очка.

Еще один россиянин, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, стал третьей звездой недели. Он одержал три победы в трех матчах, отразив 119 из 122 бросков по своим воротам, а в игре с «Нью-Джерси Девилз» (5:1) сделал третью за карьеру в лиге результативную передачу.

В число лучших игроков недели также попал канадский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер, на счету которого гол и девять передач в четырех матчах.