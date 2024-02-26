Капризова и Шестеркина включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, забросивший шесть шайб в четырех матчах, стал лучшим игроком недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Капризов 19 февраля в матче с лидирующим в лиге «Ванкувер Кэнакс» (10:7) набрал шесть очков (три гола и три передачи), установив клубные рекорды по результативности за матч и период.
Из четырех матчей недели «Миннесота» выиграла три, клуб отстает от зоны плей-офф на четыре очка.
Еще один россиянин, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, стал третьей звездой недели. Он одержал три победы в трех матчах, отразив 119 из 122 бросков по своим воротам, а в игре с «Нью-Джерси Девилз» (5:1) сделал третью за карьеру в лиге результативную передачу.
В число лучших игроков недели также попал канадский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер, на счету которого гол и девять передач в четырех матчах.
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