Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Последние две пары первого раунда Кубка Гагарина стали известны в понедельник, 26 февраля, после матча между нижегородским «Торпедо» и тольяттинской «Ладой».
«Торпедо» в овертайме проиграло «Ладе» (4:5), потерпев седьмое поражение подряд, и осталось на седьмой строчке, получив в соперники петербургский СКА. Действующий чемпион ЦСКА сохранил за собой шестое место и проведет серию с ярославским «Локомотивом».
Плей-офф КХЛ начнется 29 февраля.
Восточная конференция:
«Металлург» (1) — «Амур» (8);
«Авангард» (2) — «Лада» (7);
«Салават Юлаев» (3) — «Трактор» (6);
«Ак Барс» (4) — «Автомобилист» (5).
Западная конференция:
«Динамо» Москва (1) — «Динамо» Минск (8);
СКА (2) — «Торпедо» (7);
«Локомотив» (3) — ЦСКА (6);
«Спартак» (4) — «Северсталь» (5).
Победителем регулярного чемпионата впервые с 2014 года стало московское «Динамо».
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