Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

В КХЛ определились все пары первого раунда плей-офф

Последними своих соперников узнали СКА и «Локомотив», которые сыграют в первом раунде с «Торпедо» и ЦСКА соответственно. Плей-офф начнется 29 февраля

Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА

Последние две пары первого раунда Кубка Гагарина стали известны в понедельник, 26 февраля, после матча между нижегородским «Торпедо» и тольяттинской «Ладой».

«Торпедо» в овертайме проиграло «Ладе» (4:5), потерпев седьмое поражение подряд, и осталось на седьмой строчке, получив в соперники петербургский СКА. Действующий чемпион ЦСКА сохранил за собой шестое место и проведет серию с ярославским «Локомотивом».

Плей-офф КХЛ начнется 29 февраля.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Амур» (8);

«Авангард» (2) — «Лада» (7);

«Салават Юлаев» (3) — «Трактор» (6);

«Ак Барс» (4) — «Автомобилист» (5).

Западная конференция:

«Динамо» Москва (1) — «Динамо» Минск (8);

СКА (2) — «Торпедо» (7);

«Локомотив» (3) — ЦСКА (6);

«Спартак» (4) — «Северсталь» (5).

Победителем регулярного чемпионата впервые с 2014 года стало московское «Динамо».