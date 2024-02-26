Стали известны соперники «Металлурга» и «Авангарда» в плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» после победы над омским «Авангардом» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ обеспечил себе первое место в Восточной конференции.
«Металлург» победил со счетом 3:1.
В первом раунде плей-офф «Металлург» сыграет с занявшим восьмое место хабаровским «Амуром». Серия начнется 1 марта в Магнитогорске.
«Авангард», занявший второе место на Востоке, получил в соперники тольяттинскую «Ладу», которая в этом сезоне вернулась в КХЛ. Первый матч противостояния пройдет в Омске 1 марта.
Другие пары плей-офф в Восточной конференции определились накануне: казанский «Ак Барс» (4) сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» (5), а «Салават Юлаев» (3) — с челябинским «Трактором».
В прошлом году «Металлург» вылетел от «Авангарда» во втором раунде (4–0), а омичи — в третьем от «Ак Барса» (1–4).
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