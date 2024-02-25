«Автомобилист» получил «Ак Барс» в соперники по плей-офф КХЛ

После победы «Автомобилиста» над «Локомотивом» (2:0) определились еще две пары первого раунда Кубка Гагарина: екатеринбургский клуб сыграет с «Ак Барсом», а «Трактор» — с «Салаватом Юлаевым»

Фото: Официальный сайт ХК «‎Автомобилист» (Екатеринбург)

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которого определились еще две пары плей-офф.

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:0. Шайбы забросили Сергей Широков (35-я минута) и Владимир Кузнецов (48), вратарь хозяев Евгений Аликин отразил все 29 бросков.

«Автомобилист» завершил регулярный сезон на пятом месте в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с казанским «Ак Барсом». Команды встретятся второй раз в истории Кубка Гагарина и впервые с 2015 года (тогда казанский клуб выиграл серию 4–1).

Екатеринбуржцы благодаря победе стали недосягаемыми для челябинского «Трактора», который идет шестым и получил в соперники по плей-офф уфимский «Салават Юлаев». Команды встретятся в плей-офф в четвертый раз.

Ранее стала известна первая пара плей-офф в Западной конференции — московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь».

Плей-офф начнется 29 февраля.