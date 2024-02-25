«Автомобилист» получил «Ак Барс» в соперники по плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которого определились еще две пары плей-офф.
Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:0. Шайбы забросили Сергей Широков (35-я минута) и Владимир Кузнецов (48), вратарь хозяев Евгений Аликин отразил все 29 бросков.
«Автомобилист» завершил регулярный сезон на пятом месте в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с казанским «Ак Барсом». Команды встретятся второй раз в истории Кубка Гагарина и впервые с 2015 года (тогда казанский клуб выиграл серию 4–1).
Екатеринбуржцы благодаря победе стали недосягаемыми для челябинского «Трактора», который идет шестым и получил в соперники по плей-офф уфимский «Салават Юлаев». Команды встретятся в плей-офф в четвертый раз.
Ранее стала известна первая пара плей-офф в Западной конференции — московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь».
Плей-офф начнется 29 февраля.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы