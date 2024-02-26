Лавров заявил, что руководство МОК погружает мировой спорт в кризис
Нынешние руководители Международного олимпийского комитета и федераций погружают спортивное движение в кризис, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании наблюдательного совета МГИМО.
«Я нисколько не сомневаюсь, что понимание происходящего в мировом спортивном движении, понимание необходимости сделать его по-настоящему демократическим, деполитизированным — с этим связаны очень большие перспективы», — сказал глава МИДа (цитата по ТАСС).
По его словам, специалисты, которые смогут предложить перспективные пути вывода спортивного движения из кризиса, в будущем будут точно востребованы.
В ноябре Лавров назвал поведение МОК «примером предвзятости и несостоятельности». Тогда поводом стало заявление представителя Международного олимпийского комитета. Тот сказал, что спортсмены не должны нести ответственность за действия их правительств, и предостерег от дискриминации израильских спортсменов из-за событий в секторе Газа.
Многие международные федерации до сих пор не допустили российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. МОК объявил, что на Олимпиаде в Париже сможет выступить ограниченное количество российских спортсменов на строгих условиях нейтрального статуса.
Олимпийский комитет России заявлял, что критерии допуска МОК во многих случаях используются для «устранения сильнейших российских спортсменов».
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