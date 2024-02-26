АПЛ вернула «Эвертону» 4 из 10 отобранных за финансовые нарушения очков
Независимая апелляционная комиссия сократила наказание «Эвертона» за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития (финансового fair play), лишив клуб шести очков вместо десяти, сообщается на сайте Английской премьер-лиги.
В ноябре «Эвертон» из-за вычета десяти очков опустился в зону вылета. После частичного удовлетворения апелляции он поднялся с 17-го на 15-е место в турнирной таблице, увеличив отрыв от зоны вылета до пяти очков.
Нарушения были допущены «Эвертоном» в период до лета 2022 года.
Reuters пишет, что убытки «Эвертона» составили £124,5 млн вместо разрешенных £105 млн за три года.
Sky Sport писал, что у клуба, который не отрицал свою вину, были смягчающие обстоятельства, поскольку в марте 2022-го ему пришлось приостановить спонсорские контракты с USM Group Алишера Усманова из-за ситуации на Украине.
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