Боксер Геннадий Головкин возглавил Олимпийский комитет Казахстана

Геннадий Головкин сменил на посту Тимура Кулибаева, который руководил комитетом с 2015 года

Геннадий Головкин (Фото: Официальный сайт НОК Казахстана)

Вице-чемпиона Олимпиады в Афинах и бывшего чемпиона мира WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина избрали президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана на внеочередной генассамблее, сообщается на сайте организации.

Руководивший НОК с 2015 года Тимур Кулибаев досрочно сложил полномочия.

Головкину 41 год. На его счету 42 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге, серебро Олимпиады-2004 и золото чемпионата мира 2005 года в весовой категории до 75 кг.

Последний бой Головкин провел в сентябре 2022 года против мексиканца Сауля Альвареса за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе и проиграл решением судей.

В 2023 году Головкин отказался от чемпионских поясов WBA и IBF в среднем весе.