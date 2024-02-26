Боксер Геннадий Головкин возглавил Олимпийский комитет Казахстана
Вице-чемпиона Олимпиады в Афинах и бывшего чемпиона мира WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина избрали президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана на внеочередной генассамблее, сообщается на сайте организации.
Руководивший НОК с 2015 года Тимур Кулибаев досрочно сложил полномочия.
Головкину 41 год. На его счету 42 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге, серебро Олимпиады-2004 и золото чемпионата мира 2005 года в весовой категории до 75 кг.
Последний бой Головкин провел в сентябре 2022 года против мексиканца Сауля Альвареса за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе и проиграл решением судей.
В 2023 году Головкин отказался от чемпионских поясов WBA и IBF в среднем весе.
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