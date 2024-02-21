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Токаев предложил Путину провести следующие «Игры будущего» в Казахстане

Токаев предложил Путину провести следующие «Игры будущего» в Казахстане
Мультиспортивный турнир &laquo;Игры будущего&raquo; в Казани
Мультиспортивный турнир «Игры будущего» в Казани (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в своей стране. Фрагмент встречи глав двух государств показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Хотел предложить, чтобы следующие «Игры будущего» прошли бы в нашей стране, чтобы продолжить эту традицию, инициативу, которая была высказана своевременно Российской Федерацией», — сказал Токаев на встрече с Путиным в Казани.

Казахстанский президент назвал «Игры будущего» уникальным форматом. «Мы привезли сюда солидную команду. Надеемся на определенные положительные результаты», — сказал он.

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Фото:пресс-служба "Игры Будущего"

На открытие турнира в Казани, помимо Токаева, приехали президенты Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской (части Боснии и Герцеговины). До переговоров с Токаевым Путин встретился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

Церемония открытия «Игр будущего» состоится 21 февраля в центре «Казань Экспо». В рамках турнира пройдут соревнования по фиджитал-спорту (сочетает физическую активность и цифровые технологии). Он был официально признан видом спорта в России в январе 2023 года. Завершатся «Игры будущего» 3 марта 2024 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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