Месси, Джокович и Ферстаппен вошли в число претендентов на премию Laureus

Месси и Джокович вошли в число претендентов на спортивный «Оскар»

Церемония вручения премии в восьми номинациях пройдет в Мадриде 22 апреля. Вместе с Месси и Джоковичем на награду лучшему спортсмену претендуют Макс Ферстаппен, Эрлинг Холанд и два легкоатлета

Лионель Месси на премии Laureus в 2023 году (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images )

Стали известны претенденты на престижную ежегодную премию Laureus, которую называют спортивным «Оскаром». Список кандидатов в восьми номинациях опубликован на сайте оргкомитета.

Церемония вручения пройдет в Мадриде 22 апреля.

На награду лучшему спортсмену года претендуют футболисты Лионель Месси (стал лауреатом в 2023 году) и Эрлинг Холанд, теннисист Новак Джокович, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, прыгун с шестом Арман Дюплантис, бегун Ноа Лайлс.

На премию спортсменке года номинированы футболистка Айтана Бонмати, горнолыжница Микаэла Шиффрин, теннисистка Ига Свентек, бегуньи Шерика Джексон, Ша’Карри Ричардсон и Фейт Кипьегон.

Также награды будут вручены в номинациях «Команда года», «Прорыв года», «Возвращение года», «Спортсмен года с ограниченными возможностями», «Спорт для добра» и «Спортсмен года в экстремальных видах».

Премия вручается с 2000 года, ее лауреаты получают 30-сантиметровую статуэтку от Cartier из золота и серебра.

В 2001 году награду в номинации «Прорыв года» получил Марат Сафин, а 2007-м и 2009-м спортсменкой года признавали Елену Исинбаеву.

Больше всего наград Laureus у завершившего карьеру швейцарского теннисиста Роджера Федерера — пять как спортсмена года и одна за «Возвращение года».