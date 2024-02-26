Месси и Джокович вошли в число претендентов на спортивный «Оскар»
Стали известны претенденты на престижную ежегодную премию Laureus, которую называют спортивным «Оскаром». Список кандидатов в восьми номинациях опубликован на сайте оргкомитета.
Церемония вручения пройдет в Мадриде 22 апреля.
На награду лучшему спортсмену года претендуют футболисты Лионель Месси (стал лауреатом в 2023 году) и Эрлинг Холанд, теннисист Новак Джокович, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, прыгун с шестом Арман Дюплантис, бегун Ноа Лайлс.
На премию спортсменке года номинированы футболистка Айтана Бонмати, горнолыжница Микаэла Шиффрин, теннисистка Ига Свентек, бегуньи Шерика Джексон, Ша’Карри Ричардсон и Фейт Кипьегон.
Также награды будут вручены в номинациях «Команда года», «Прорыв года», «Возвращение года», «Спортсмен года с ограниченными возможностями», «Спорт для добра» и «Спортсмен года в экстремальных видах».
Премия вручается с 2000 года, ее лауреаты получают 30-сантиметровую статуэтку от Cartier из золота и серебра.
В 2001 году награду в номинации «Прорыв года» получил Марат Сафин, а 2007-м и 2009-м спортсменкой года признавали Елену Исинбаеву.
Больше всего наград Laureus у завершившего карьеру швейцарского теннисиста Роджера Федерера — пять как спортсмена года и одна за «Возвращение года».
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