Президент Аргентины Милей назвал Месси лучшим игроком в истории
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил La Nacion, что считает капитана национальной футбольной сборной Лионеля Месси лучшим игроком в истории. Слова Милея приводит El Grafico.
«Месси — лучший игрок всех времен до безобразия. <...> Он лучший в каждом аспекте игры, он монстр», — сказал Милей, который является футбольным болельщиком.
Милей отметил, что еще ни разу не общался с Месси, но у него есть желание поговорить с «самыми важными аргентинцами в мире». «Я разговаривал с Папой (Франциском), (королевой Нидерландов) Максимой. Может быть, мне повезет и я смогу поговорить с Месси», — сказал президент Аргентины.
Милей стал президентом Аргентины с 10 декабря 2023 года.
Месси 36 лет, он играет за «Интер Майами». На счету аргентинца победа на чемпионате мира в Катаре, восемь «Золотых мячей», четыре победы в Лиге чемпионов.
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