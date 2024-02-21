Президент Аргентины Милей назвал Месси лучшим игроком в истории

Хавьер Милей признался, что хотел бы поговорить с Лионелем Месси, которого он считает одним из «самых важных аргентинцев» и лучшим футболистом мира

Лионель Месси (Фото: Sam Navarro / USA Today Sports / Reuters)

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил La Nacion, что считает капитана национальной футбольной сборной Лионеля Месси лучшим игроком в истории. Слова Милея приводит El Grafico.

«Месси — лучший игрок всех времен до безобразия. <...> Он лучший в каждом аспекте игры, он монстр», — сказал Милей, который является футбольным болельщиком.

Милей отметил, что еще ни разу не общался с Месси, но у него есть желание поговорить с «самыми важными аргентинцами в мире». «Я разговаривал с Папой (Франциском), (королевой Нидерландов) Максимой. Может быть, мне повезет и я смогу поговорить с Месси», — сказал президент Аргентины.

Милей стал президентом Аргентины с 10 декабря 2023 года.

Месси 36 лет, он играет за «Интер Майами». На счету аргентинца победа на чемпионате мира в Катаре, восемь «Золотых мячей», четыре победы в Лиге чемпионов.