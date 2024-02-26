Рудковская опровергла информацию об обвалившейся крыше академии Плющенко
Продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская опровергла в телеграм-канале информацию, что крыша катка академии «Ангелы Плющенко» на юго-западе Москвы обрушилась из-за скопившегося снега.
Ранее в понедельник телеграм-канал Mash написал, что крыша открытого в сентябре филиала обрушилась из-за снега прямо по центру катка.
Рудковская заявила, что из-за ледяного дождя и «прибившегося снега» погнулась одна ферма и для ее замены демонтировали часть кровли.
«Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь ледяной упал на ледовую арену, лед застелили, чтобы не повредился», — написала продюсер.
По ее словам, все работы велись в ночное время и никто не пострадал. Каток откроется через 30-35 дней, в это время дети будут заниматься в Горках-10 или на арендованном льду.
Двукратный олимпийский чемпион Плющенко создал свою академию в 2017 году в Санкт-Петербурге, с 2021-го школа работала в подмосковных Горках-10, а в сентябре был открыт филиал в московском районе Тропарево-Никулино.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты