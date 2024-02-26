Рудковская опровергла информацию об обвалившейся крыше академии Плющенко

Ранее Mash написал, что на катке академии в Москве из-за снега обвалилась крыша прямо над катком. Яна Рудковская заявила, что ничего не рухнуло — часть кровли специально разобрали для замены погнувшейся балки

Евгений Плющенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская опровергла в телеграм-канале информацию, что крыша катка академии «Ангелы Плющенко» на юго-западе Москвы обрушилась из-за скопившегося снега.

Ранее в понедельник телеграм-канал Mash написал, что крыша открытого в сентябре филиала обрушилась из-за снега прямо по центру катка.

Рудковская заявила, что из-за ледяного дождя и «прибившегося снега» погнулась одна ферма и для ее замены демонтировали часть кровли.

«Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь ледяной упал на ледовую арену, лед застелили, чтобы не повредился», — написала продюсер.

По ее словам, все работы велись в ночное время и никто не пострадал. Каток откроется через 30-35 дней, в это время дети будут заниматься в Горках-10 или на арендованном льду.

Фото: Официальный сайт академии «Ангелы Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко создал свою академию в 2017 году в Санкт-Петербурге, с 2021-го школа работала в подмосковных Горках-10, а в сентябре был открыт филиал в московском районе Тропарево-Никулино.